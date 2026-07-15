Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Києві.

Що відомо про нову фінансову підтримку Євросоюзу?

За її словами, Росія кожної зими намагається використати атаки на енергетичну систему як інструмент тиску на українців, однак ці спроби не дали результату завдяки стійкості України та підтримці Європи.

Фон дер Ляєн нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз уже інвестував майже 4 мільярди євро в енергетичну підтримку України. Вона зазначила, що новий пакет фінансування допоможе забезпечити стабільну роботу української енергосистеми, а також сприятиме відновленню, ремонту та зміцненню пошкоджених енергетичних об'єктів.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС і надалі робитиме все можливе, аби взимку українці були забезпечені світлом і теплом, та запевнила, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Європейського Союзу.

Нагадаємо, 30 червня Україна отримала від Європейського Союзу перший транш у розмірі 3,9 мільярда євро в межах нового оборонного пакета. Кошти спрямують на виробництво українських дронів, розвиток оборонно-промислового комплексу та термінові закупівлі для потреб фронту. У Єврокомісії повідомили, що найближчим часом надійдуть наступні виплати, а загалом у 2026 році ЄС планує виділити Україні 28,3 мільярда євро в межах програми Ukraine Support Loan.

Зазначимо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про надання Україні кредиту обсягом до 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Кошти спрямують на оборону, відновлення країни та підтримку державного бюджету, а погашення позики планують здійснювати за рахунок майбутніх репарацій від Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це голосування одним із найважливіших, а в Єврокомісії повідомили, що воно відкрило шлях до перших виплат Україні.