После массированного обстрела Киева Кабинет министров Украины объявил о запуске дополнительного механизма для ускоренного восстановления поврежденного жилья. Речь идет о многоквартирных домах и общежитиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

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В чем суть упрощенного механизма?

Юлия Свириденко объяснила, что Кабинет Министров ввел упрощенную процедуру: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.

Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество – на местах,

– добавила премьер-министр.

По ее словам, восстановление поврежденного жилья будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Это решение также ускорит выплаты по программе еВідновлення.

Кроме этого, Кабмин предусмотрел возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, а также компенсацию расходов на временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты могут быть профинансированы из местных бюджетов по решению громад.

К слову, в мае этого года стало известно, что Всемирный банк одобрил выделение дополнительных 84 миллионов долларов для финансирования проекта HOPE. Он предусматривает компенсации за поврежденное из-за войны жилье.