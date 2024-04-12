Восстановление украинской экономики замедлится до 3,2% в 2024 году - Всемирный банк

Экономические перспективы Украины остаются зависимыми от донорской поддержки и продолжительности войны. Об этом говорится в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии".

Восстановление украинской экономики

Уменьшение показателя обусловлено уменьшением урожая и дефицитом рабочей силы.

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В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения,

– написали во Всемирном банке.

Сейчас цена восстановления Украины выросла до 486 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

С начала полномасштабного вторжения в госбюджет Украины поступило около 31 млрд долларов кредитных и грантовых средств, выделенных Всемирным банком. В частности используя механизмы Целевых фондов многих доноров.