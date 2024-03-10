Нужен триллион долларов: Bloomberg рассказал о компаниях Запада, которые будут восстанавливать Украину

Украина продолжает противостоять российской агрессии. Тем временем в мире уже занимаются разработкой планов послевоенного восстановления нашего государства. И они, по прогнозам, в 5 раз превышают план Маршалла.

Как отмечают в издании, страны Запада, государственные и частные компании ожидают крупнейший контракт со времен Второй мировой войны. По оценкам Европейского инвестиционного банка, послевоенная реконструкция Украины обойдется в более чем 1 триллион долларов.

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Компании уже ищут себе место

Итак, если учесть инфляцию, расходы на восстановление Украины после войны в пять раз больше, чем план Маршалла после Второй мировой войны, который финансировали Соединенные Штаты.

В Bloomberg отметили, что компании из Германии и Австрии заинтересованы в компаниях в секторе инфраструктуры и обороны. Между тем JPMorgan Chase & Co. ожидает рабочие группы, чтобы начать "предпроектное планирование". А Дания уже выделила 120 миллионов евро, чтобы восстановить судостроительный хаб в Николаеве.

Metinvest B.V., крупнейший производитель стали, тоже сделал свои оценки. Согласно им, понадобится около 3,5 миллиона тонн стали для восстановления жилья и социальной инфраструктуры в течение пяти – десяти лет. В то же время в компании отмечают, что соответствующий запрос удовлетворить готовы.

Между тем за своим правительством следят немецкие компании, ведь оно на двустороннем уровне поддерживает Украину. Так, Rheinmetall AG, оборонный гигант объявил, что планирует в нашем государстве создать предприятие по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, которые чрезвычайно необходимы нам сейчас.

Fixit, производитель стройматериалов, с 2023 года открывает на Западе Украины новую производственную площадку. А вот об инвестициях в производство семян заявила химическая компания Bayer AG.

Производство на площадке на Западе Украины уже начала австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems. Она занимается производством стальных путепроводов, которые пересекают реки и долины. Генеральный директор компании Рихард Кершбаумер в интервью в 2023 году заявлял, что "работы хватит на десятилетия".

Восстановлением мостов и дорог занимаются компании из Турции. Также они поставляют генераторы энергии и мобильные госпитали. Они надеются, что когда начнется конкуренция за крупные контракты, у них будет преимущество.

Так, турецкие строительные подрядчики за два года большой войны завершили в Украине 70 проектов. Их общая сумма – около 1 миллиарда долларов. Onur Group, крупнейшая из них, занимается ремонтом взорванных мостов, в частности в городе Ирпень, что под Киевом.

Onur Group совместно с южнокорейской компанией Samsung C&T Corp. построила в Украине мобильные госпитали. Также позже компания стремится восстановить реконструкцию Международного аэропорта Днепр и некоторые проекты, которые предусматривают строительство автомобильных дорог.

Dogus Construction, компания из Стамбула, которая годами работает в Украине, занимается восстановлением трех мостов при поддержке Великобритании. Ее представитель в Украине Сухи Канатана заметил, что ожидает, что однажды им выпадет контракт на сумму "несколько миллиардов долларов" от реконструкции.

Тем временем в Николаеве консультанты и местные власти занимаются разработкой генерального плана развития города. Он предусматривает его перспективы до 2050 года. Эспер Карупа Передсен, технический директор и руководитель проекта датской инженерно-консалтинговой компании Cowi, которая занимается восстановлением Николаева. По его словам, многие вещи остаются закрепленными на бумаге. Ведь до конца войны выполнять определенные работы просто невозможно. Все потому, что многие проекты имеют шансы стать целями для российских бомбардировок.