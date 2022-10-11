Возобновление возможно до завершения войны, – эксперт об экономике Украины

Никто не знает, сколько будет продолжаться война и как начнет восстанавливаться украинская экономика. Однако даже в условиях войны наше государство демонстрирует хорошую выносливость. Сколько времени нужно для полного баланса после войны, читайте в материале.

Как рассказал 24 каналу Роман Шеремета, украинский ученый и экономист, если Запад будет и дальше поддерживать Украину, то восстановление начнется еще даже тогда, когда война не закончится.

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Возобновление в процессе войны

По словам эксперта, в Украине есть огромный спад ВВП. Сначала мировой банк спрогнозировал цифру в 45%, однако сейчас это около 37%, а по другим прогнозам – 30%. На это повлияла потеря большого числа территорий, ведь 75% украинского бизнеса прекратили свою работу.

Роман Шеремета Украинский ученый и экономист В то же время на сегодняшний день эта цифра колеблется в пределах всего 10%. Бизнес начал работать. И если Украина будет и дальше внедрять правильную экономическую политику, то государство начнет восстанавливаться уже в процессе войны. Я имею в виду, что ВВП начнет расти.

Главная долгосрочная проблема Украины – это уничтоженная инфраструктура. Но для этого есть решение: инвестиции и огромные перспективы для развития.

Вот в России все идет наоборот. Пройдут годы и десятилетия, прежде чем ВВП России восстановится до довоенных показателей, у них серьезные проблемы в долгосрочной перспективе.

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Сколько времени понадобится Украине для восстановления

По словам Романа Шеремета, после Второй мировой и других конфликтов время на восстановление составляло от 10 до 20 лет.

Например, для того чтобы восстановить треть ВВП понадобится 10 лет. Конечно, я надеюсь, что это будет быстрее, но тут все дело в том, насколько мир будет и дальше поддерживать Украину, ведь бизнес есть бизнес,

– добавляет эксперт.

У международного бизнеса будет интерес: у Украины есть столько всего, что нужно будет восстанавливать, что разнообразные крупные компании, будучи на стороне справедливости, захотят так войти в историю.

Несмотря на все это, рассчитывать на восстановление стоит на период от 10 до 20 лет.

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