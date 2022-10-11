Что будет с курсом после войны

Украинский ученый и экономист Роман Шеремета, в комментарии 24 канала, подчеркнул, что во многом курс доллара будет зависеть от того, как будет дальше идти война. Для того чтобы выйти из фиксированного курса, нужна взвешенная политика.

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Напомним! Новый глава НБУ Андрей Пышный не планирует повышать официальный курс доллара, или возвращаться к плавающему. Текущий фиксированный курс НБУ в 36,6 гривны за доллар он считает "совершенно адекватным", соответствующим текущим реалиям.

Украина побеждает в войне

Эксперт приводит сценарий, когда Украина побеждает в войне с Россией еще быстрее, чем мы все ожидали, и начинается гигантский приток капиталов, инвестиций. Шеремета считает, что в таком случае гривна стабилизируется достаточно быстро.

Роман Шеремета Украинский ученый и экономист Все дело с привязкой к доллару состоит в том, что у вас нет значительных запасов в этой валюте. И когда это произойдет, то где-то посреди этого процесса восстановления начнется переход от фиксированного курса доллара к рыночному, что уже будет определяться спросом и предложением. И в этом случае начнется укрепление гривны.

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Ситуация на наличном рынке

В банках сегодня наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,44 грн за доллар, а продают валюту по 41,35 грн за доллар.

сегодня наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,44 грн за доллар, а продают валюту по 41,35 грн за доллар. В обменниках курс 11 октября на уровне 40,61 и 41,70 гривны за доллар соответственно.

курс 11 октября на уровне 40,61 и 41,70 гривны за доллар соответственно. На черном рынке – 41,10 и 41,60 гривны за доллар соответственно.

Банкирша Анна Золотько прогнозирует, что курс этой недели будет в пределах коридора от 41,4 до 42,6 гривны за доллар. Также она в очередной раз отметила высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона.

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