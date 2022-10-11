Що буде з курсом після війни
Український науковець та економіст Роман Шеремета, у коментарі 24 каналу, підкреслив, що багато в чому курс долара буде залежати від того, як буде надалі йти війна. Для того аби вийти з фіксованого курсу, потрібна виважена політика.
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Україна перемагає у війні
Експерт наводить сценарій, коли Україна перемагає у війні з Росією, ще швидше, ніж ми всі очікували, і починається велетенський приплив капіталів, інвестицій. Шеремета вважає, що у такому разі гривня стабілізується досить швидко.
Вся річ з прив'язкою до долара полягає в тому, що у вас немає значних запасів у цій валюті. І коли це станеться, то десь посередині цього процесу відновлення почнеться перехід від фіксованого курсу долара до ринкового, що вже буде визначатися попитом і пропозицією. І в тому випадку почнеться зміцнення гривні.
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Ситуація на готівковому ринку
- В банках сьогодні готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,44 гривні за долар, а продають валюту по 41,35 гривні за долар.
- В обмінниках курс 11 жовтня на рівні 40,61 та 41,70 гривні за долар відповідно.
- На чорному ринку – 41,10 та 41,60 гривні за долар відповідно.
Банкірка Анна Золотько прогнозує, що курс цього тижня буде в межах коридору від 41,4 до 42,6 гривні за долар. Також вона вкотре наголосила на високій залежності курсу на готівковому ринку від інформаційного фону.