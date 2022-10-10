Ситуация с курсом на прошлой неделе

Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, прошедшая неделя началась с уверенного укрепления гривны. Курс национальной валюты даже перешел отметку в 41 гривну за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Однако ниже 41 гривны доллар опуститься не смог. То есть фактически можно констатировать, что курс вернулся к равновесному значению, которое фиксировалось на рынке в течение второй половины августа и начале сентября. До конца недели на наличном рынке курс находился в достаточно узком коридоре 40,9 – 41,2 гривны.

Положительные новости были и на безналичном рынке. На минувшей неделе объем продаж Национальным банком иностранной валюты сократился до 615 миллионов долларов против 867 миллионов долларов неделей ранее.

Кроме того, по предварительным данным Минэкономики, по итогам сентября существенно сократился дефицит торгового баланса до около 350 миллионов долларов в пользу импорта – это в три раза меньше, чем в августе.

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Что будет с курсом после массовых атак России

В понедельник утром, 10 октября, на фоне массированных ракетных ударов по Украине курс доллара начал расти.

Напоминаем, с самого утра во многих областях была объявлена воздушная тревога. Россия массово обстреляла территорию Украины, выпустив 82 ракеты. Террор над украинцами продолжается.

Пока рано говорить, насколько сильным будет психологическое давление на гривну, но, похоже, избежать по крайней мере временного ослабления гривни не получится. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе курс будет колебаться в пределах коридора 41,4 – 42,6 гривны. Но еще раз подчеркиваю очень высокую зависимость курса на наличном рынке от информационного фона,

– добавляет банкирша.

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