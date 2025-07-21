Правительство готовит новый проект по восстановлению, Свириденко
- Правительство Украины запускает проект "Проектируй и строй" для более быстрого восстановления инфраструктуры, где подрядчики будут отвечать за полную реализацию объектов.
- На восстановление Украины необходимо 1 триллион гривен в течение 14 лет, а также предусмотрено создание "Фонда Украина" на 540 миллиардов долларов и Европейского структурного фонда на 460 миллиардов долларов.
Новое правительство Свириденко запускает экспериментальный проект "Проектируй и строй". Он позволит быстрее отстроить Украину.
Что предусматривает новый проект по восстановлению?
Проект скорее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта – "под ключ". Это европейская практика, известная как Design–build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм,
– говорит Свириденко.
По ее словам, подрядчик будет брать ответственность не только за разработку проектной документации, но и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года.
Сколько понадобится на восстановление Украины после войны?
Для восстановления Украины после войны планируют создать два фонда. Впрочем понадобятся годы, чтобы преодолеть последствия российских атак на города и инфраструктуру.
По оценкам украинской власти, на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет.
По концепции Украины, для восстановления необходимо создать 2 фонда:
- "Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – именно столько необходимо на восстановление по оценкам Всемирного банка. Его сформируют на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.
- Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов. Он должен стать платформой для инвестиций европейского бизнеса в украинское производство.
Шмыгаль отметил, что благодаря совместным усилиям с партнерами Украине удалось преодолеть большинство финансовых вызовов, которые стоят перед ней.