Правительство выделит средства на восстановление Вишневого после российской атаки

После массированной российской атаки Вишневое в Киевской области понесло самые значительные разрушения в жилом секторе с начала полномасштабной войны. Правительство уже готовит финансовую помощь общине для восстановления поврежденного жилья.

Кабмин выделит средства на восстановление жилья после российского удара

В результате ночной атаки России по Вишневому Киевской области зафиксированы самые масштабные разрушения жилой застройки за весь период полномасштабного вторжения. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, повреждено около 13 гектаров жилого сектора.

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Глава правительства сообщила, что Кабинет Министров выделит средства из резервного фонда для поддержки общины и восстановления жилья, пострадавшего в результате обстрела.

"Учитывая масштабы разрушений, правительство выделит средства из резервного фонда для помощи общине, в частности на восстановление жилья, поврежденного в результате российского обстрела. Необходимость принятия оперативных решений обсудили с Президентом", – заявила Юлия Свириденко.

В городе работают штабы помощи и сотни спасателей

С первых часов после атаки в Вишневом развернули штабы, где местные жители могут получить необходимую помощь, консультации и оформить документы для получения компенсации за поврежденное имущество.

К ликвидации последствий обстрела привлечены около 500 спасателей ГСЧС и более 400 сотрудников полиции. Также на месте работают саперы, коммунальные службы и представители местных властей.

Юлия Свириденко поблагодарила министра внутренних дел Игоря Клименко, главу Киевской ОГА Николая Калашника, а также все службы, которые участвуют в ликвидации последствий российской атаки и помогают общине вернуться к нормальной жизни.

Напомним, в результате массированной российской атаки было повреждено здание, в котором работали подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области, а также пункт обслуживания Бучанской налоговой инспекции в Вишневом. В связи с этим прием граждан временно приостановлен, однако налоговые услуги остаются доступными в других центрах.