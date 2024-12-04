Компенсации за уничтоженное недвижимое имущество: кто получит возмещение от государства

4 декабря 2024, 12:01
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Автор: Екатерина Добровольская

Компенсация за уничтоженное недвижимое имущество – важная тема для многих украинцев в условиях войны. Кто сможет отныне получить возмещение, читайте далее.

Кто получит приоритетное право на получение компенсации

В Верховной Раде поддержали проект №11028 о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Согласно закону, приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется отдельным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):

  • достигли пенсионного возраста;
  • имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;
  • воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Ко второму чтению расширяется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, которые имеют приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость:

  • имеют на иждивении двух и более детей;
  • являются одинокими матерями (отцами), воспитывающих малолетнего ребенка без матери (отца);
  • имеют инвалидность ІІІ группы;
  • содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями.