Компенсации за уничтоженное недвижимое имущество: кто получит возмещение от государства

Компенсация за уничтоженное недвижимое имущество – важная тема для многих украинцев в условиях войны. Кто сможет отныне получить возмещение, читайте далее.

Кто получит приоритетное право на получение компенсации

В Верховной Раде поддержали проект №11028 о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Согласно закону, приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется отдельным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):

️ достигли пенсионного возраста;

достигли пенсионного возраста; ️ имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;

имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет; ️воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Ко второму чтению расширяется перечень категорий лиц из числа ВПЛ, которые имеют приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость: