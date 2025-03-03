Действительно ли Кремль планирует возобновление работы "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал возобновление работы "Северного потока-2". По его словам, информация в СМИ не соответствует действительности.

Планирует ли Кремль возобновлять "Северный поток-2"

Как сообщают российские СМИ, Песков сказал, что он не видит смысла далее комментировать эту информацию.

Читайте также Крипта резко выросла в цене из-за решения Трампа: какая цена биткоина сейчас

Обратите внимание! Автором плана возобновления поставок российского газа через "Северный поток-2" с участием США Financial Times назвало друга Путина и бывшего руководителя компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнинга.

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже это опроверг. И американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.

По данным Financial Times, от участия в этой сделке открестились все участники. "Газпром" от комментариев отказался.