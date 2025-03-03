3 марта, 14:40
Действительно ли Кремль планирует возобновление работы "Северного потока-2"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал возобновление работы "Северного потока-2". По его словам, информация в СМИ не соответствует действительности.
Планирует ли Кремль возобновлять "Северный поток-2"
Как сообщают российские СМИ, Песков сказал, что он не видит смысла далее комментировать эту информацию.
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Обратите внимание! Автором плана возобновления поставок российского газа через "Северный поток-2" с участием США Financial Times назвало друга Путина и бывшего руководителя компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнинга.
По-моему, тот, кто упоминался в этой публикации, уже это опроверг. И американцы это опровергли. Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности.
По данным Financial Times, от участия в этой сделке открестились все участники. "Газпром" от комментариев отказался.
Что известно о восстановлении "Северного потока-2"?
Издание Bild сообщило, что поставки газа через "Северный поток-2" могли быть возобновлены при посредничестве США. Для этого якобы проводились тайные переговоры в Швейцарии. Американский представитель, который, вероятно, был участником этого процесса Ричард Гренелл, открестился от участия в этой программе. Немецкое правительство заявило, что ему ничего не известно об этих планах.