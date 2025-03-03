Чи планує Кремль відновлювати "Північний потік-2"
Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков сказав, що він не бачить сенсу надалі коментувати цю інформацію.
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Зверніть увагу! Автором плану поновлення постачання російського газу через "Північний потік-2" за участю США Financial Times назвало друга Путіна та колишнього керівника компанії Nord Stream 2 AG Маттіаса Варнінга.
По-моєму, той, хто згадувався в цій публікації, вже це спростував. І американці це спростували. Зараз дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності.
За даними Financial Times, від участі у цій угоді відхрестились усі учасники. "Газпром" від коментарів відмовився.
Що відомо про відновлення "Північного потоку-2"?
Видання Bild повідомило, що постачання газу через "Північний потік-2" могло бути поновлене за посередництвом США. Для цього нібито проводились таємні переговори у Швейцарії. Американський представник, який начебто був учасником цього процесу Річард Гренелл, відхрестився від участі у цій програмі. Німецький уряд заявив, що йому нічого не відомо про ці плани.