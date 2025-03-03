Чи планує Кремль відновлювати "Північний потік-2"

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков сказав, що він не бачить сенсу надалі коментувати цю інформацію.

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Зверніть увагу! Автором плану поновлення постачання російського газу через "Північний потік-2" за участю США Financial Times назвало друга Путіна та колишнього керівника компанії Nord Stream 2 AG Маттіаса Варнінга.

Дмитро Пєсков Прессекретар президента Росії По-моєму, той, хто згадувався в цій публікації, вже це спростував. І американці це спростували. Зараз дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності.

За даними Financial Times, від участі у цій угоді відхрестились усі учасники. "Газпром" від коментарів відмовився.