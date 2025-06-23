Ирландия навсегда закрыла последнюю ТЭС: как Европа отказывается от угля

Ирландия стала последней европейской страной, которая положила конец производству электроэнергии из угля. Этому примеру собираются последовать еще две страны Европы.

Как Ирландия закрыла ТЭС

Ирландия официально закрыла свою последнюю угольную электростанцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Последняя угольная электростанция в стране официально закрылась в графстве Клэр после более 40 лет эксплуатации.

Это конец угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего,

– заявил главный исполнительный директор ESB Падди Хейс.

По его словам, Ирландия следует таким странам, как Великобритания, в отказе от угля. Этот переход стал возможным благодаря бурному развитию ветрового сектора Ирландии, который сейчас поставляет более трети электроэнергии страны.

Тем не менее, экологические группы предупреждают, что растущая зависимость от газа и расширение центров обработки данных могут подорвать климатические цели Ирландии, если не будут сделаны значительные инвестиции в гибкость сети и хранения энергии.

Сейчас известно, что ирландская угольная электростанция Moneypoint будет оставаться в режиме ожидания, сжигая нефть в чрезвычайных ситуациях под руководством ирландского оператора сети EirGrid до 2029 года.

Какие страны Европы также отказываются от угля

Также в этом году Италия закроет две крупные станции, а остальные в Испании будут выведены из эксплуатации или преобразованы в газовые электростанции.

Масштабное расширение возобновляемой энергетики в Европе для борьбы с изменением климата привело к тому, что присутствие угля в энергосистеме континента сократилось почти вдвое, согласно данным Ember. До 2013 года наиболее загрязняющее ископаемое топливо имело наибольшую долю в энергетическом балансе Европы.