Какая пенсия будет у людей с инвалидностью II группы в ноябре

На размер пенсии по инвалидности влияет много факторов. В частности, группа, которую назначили лицу во время экспертизы.

Возрастет ли пенсия по инвалидности для людей со II группой в ноябре

Пенсия по инвалидности в ноябре не претерпит изменений. Выплата для людей со II группой и в дальнейшем будет оставаться зависимой от возрастной, сообщает ПФУ.

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Напомним! Люди с инвалидностью II группы должны получать 90% от пенсии по возрасту.

В то же время минимальная выплата для лиц со II группой зависит от того, трудоустроено ли лицо:

2 520 гривен может получить лицо со II группой инвалидности, если оно не трудоустроено;

2 093 гривен – в случае, когда человек продолжает работать.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Есть случаи, когда выплата по инвалидности рассчитывается по-другому. Речь идет о гражданах, получивших такую пенсию вследствие определенных обстоятельств, например, из-за аварии на ЧАЭС или участия в войне.