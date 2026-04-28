У кого из украинцев вырастут пенсии более чем на 500 гривен в мае

Часть украинцев почувствует увеличение пенсий в мае. Новых перерасчетов или индексаций не запланировано. Рост будет происходить именно благодаря специальным доплатам.

Кто сможет получить доплату по возрасту в мае?

Доплата по возрасту начисляется только пенсионерам, отвечающим установленным требованиям, сообщает ПФУ.

Теперь право на такую доплату имеют только пенсионеры старше 70 лет, получающие пенсию по возрасту. К тому же играет роль размер их пенсионной выплаты:

она не должна превышать 10 340,35 гривны, начиная с 1 января 2026 года;

подразумевается размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и доплат.

Каков размер доплаты по возрасту сейчас?

Возрастная доплата с течением времени растет. Ее размер зависит именно от возраста лица, сообщает Пенсионный фонд.

В настоящее время эта доплата такова:

пенсионеры, достигшие возраста 70 – 74 лет, имеют доплату по возрасту – 300 гривен;

лица с 75 по 79 лет могут получить – 456 гривен;

а те, кто старше 80 лет может рассчитывать на – 570 гривен.

Есть чрезвычайно важный нюанс в первый месяц, когда начисляется эта доплата. Ведь назначение происходит со дня, когда лицо достигло указанного возрастного предела.

Если пенсионер родился 1 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста,

– отмечает Пенсионный фонд.

Как еще росли выплаты пенсионеров в 2026 году?