Пенсия по инвалидности и возрастная: какая из них выгоднее

Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной. Какую из выплат выгоднее получать украинцам, читайте далее.

Выгодна ли пенсия по инвалидности для III группы

Согласно определенному правительством соотношению, минимальная пенсия по инвалидности для III группы составляет 50% от возрастной. Однако, есть случаи, когда переход с одного вида выплаты на другую невыгоден.

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Если человек с III группой еще не достиг пенсионного возраста, и при этом, имеет полный стаж, его выплаты могут быть одинаковы, как возрастные, так и по инвалидности. То есть переход от одной пенсии к другой не имеет смысла.

Какова ситуация для лиц с І или ІІ группой инвалидности

Выплаты для лиц с инвалидностью I группы равна 100% от возрастных. А для II группы это соотношение – 90% от пенсии по возрасту.

В таком случае, на выгодность перехода влияет возраст и количество приобретенного страхового стажа. Есть вероятность, что в определенных случаях выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.

Кто может выйти на пенсию в 2024 году:

выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа;

63 года – 21 лет страхового стажа;

65 лет – 15 лет страхового стажа.

Чтобы перейти на другой вид пенсии, необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ.