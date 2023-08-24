Сильный и европейский остров: какую модель развития планирует Украина для Крыма

После возвращения Крыма из российской оккупации власти Украины намерены экономически развить полуостров. Речь идет о том, что стратегия перемен затронет как сферу туризма, транспортную инфраструктуру, так и остальные области.

Возвращение Крыма

В ходе третьего саммита Крымской платформы премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что сейчас правительство работает над моделью развития Крыма после деоккупации. Она состоит из 5 пунктов.

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что Автономная Республика Крым была незаконно оккупирована Россией в феврале 2014 года. Ущерб от этого составляет не менее 120 миллиардов гривен для Украины.

Впрочем, по словам Шмыгаля, эти средства на восстановление полуострова должна заплатить Россия путем конфискации активов, замороженных на Западе.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Сегодня мы искренне верим, что наш флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами украинского полуострова. Крым станет частью большой сильной и европейской Украины. И мы благодарны всем, кто поддерживает нас на этом пути.

Пять пунктов экономического развития полуострова

Первым пунктом станет создание нового туристического центра в Европе;

Крым хотят превратить из военной базы в курорт, где можно отдыхать круглый год. Следовательно, полуостров станет началом для новой гостиничной инфраструктуры и публичных пространств под названием Крым365.

Второй пункт – развитие инфраструктуры;

У него будет цель соединения Крыма с Украиной, Европой и миром. Для этого планируют начать строительство 4 автобанов и 2 аэропортов международного уровня. Полуостров станет частью европейского транспортного пространства.

На десерт останутся демонтаж Крымского моста. Это сделают для того, чтобы обезопасить мореходство в Черном и Азовском морях.

Третий и не менее важный пункт – энергетическая независимость;

Крым интегрируется в систему ENTSO-E, а альтернативные источники энергии станут приоритетом. Кроме того, планируется разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий.

Четвертый пункт – аграрный сектор;

Уже сейчас готовим проект восстановления Каховской ГЭС, что позволит восстановить системы орошения и ирригации для юга Украины и, в частности, украинского Крыма,

– говорит премьер-министр.

Будут делать ставку на развитие малых фермерских хозяйств и винодельческой отрасли. По словам Шмыгаля, программу безвозвратных грантов єРабота будут масштабировать и в Крыму.

Последний пункт – создание на полуострове IТ-хаба европейского и мирового уровня.

Это о привлечении инвестиций в науку, образование и инновации.