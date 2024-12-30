Субсидии на жилье для ВПЛ: какие изменения приняло правительство

Правительство приняло решение о расширении экспериментальной программы субсидий для внутренне перемещенных лиц. С 1 января 2024 года стартует программа, которая предусматривает частичную компенсацию стоимости аренды жилья для вынужденных переселенцев.

Что изменится в выплатах ВПЛ

Новые условия программы теперь позволяют переселенцам из любой области Украины претендовать на субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Ранее такую финансовую помощь оказывали только в девяти областях.

Кроме того, снижен минимальный уровень расходов на аренду жилья для получения помощи:

теперь он составляет 20% от совокупного дохода семьи, вместо предыдущих 30%.

Денис Шмыгаль премьер-министр Украины Вынужденные переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов на аренду жилья, смогут податься на субсидию, и государство частично компенсирует им эти расходы.

Поддержка владельцев жилья

Правительство ввело стимулы для владельцев недвижимости, которые официально заключат договоры аренды с внутренне перемещенными лицами.

Важно! Им компенсируют часть налоговых обязательств, таких как налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог.

Размер компенсации будет определяться на основе предельной стоимости аренды, установленной Пенсионным фондом Украины, но не будет превышать фактической ежемесячной платы по договору аренды.

К слову! Кроме этого, арендаторы получат возможность в будущем стать владельцами арендованного жилья. Детали этой инициативы будут обнародованы позже.