Могут ли ВПЛ получить выплаты, если ранее им в этом отказали

ВПЛ могут получить помощь, даже если ранее им было отказано в выплатах. Пробовать получить поддержку стоит, например, если у вас изменились определенные обстоятельства. Например, уровень дохода.

Кому стоит попробовать повторно получить помощь для ВПЛ сейчас?

Помощь стоит попробовать получить, если ранее вам предоставили официальный отказ, сообщает ОО "ВПЛ Украины".

Читайте также Прожиточный минимум в 2026 году: что скрывает главная социальная цифра Украины

Также это стоит попробовать сделать лицам, имевшим слишком большой доход для назначения помощи. Напомним, с 1 января 2026 года был изменен максимум, который позволяет получение выплат на проживание для ВПО.

Ранее порог был на уровне 9 444 гривны. Сейчас он – 10 380 гривен.

Подавать документы необходимо на всех членов семьи (включая детей, неработающих лиц и так далее). Совокупный доход семьи делится на количество заявленных членов,

– отмечает общественная организация.

Юристы объясняют, что таким образом можно "выиграть". Ведь сумма дохода в пересчете на одного человека будет ощутимо меньше.

Подать документы для получения помощи, ВПО могут через ПФУ. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение. Или же это реально сделать онлайн – через портал электронных услуг.

Какие еще нюансы должны знать ВПЛ для получения выплат?