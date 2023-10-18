140 тысяч ВПЛ потеряли выплаты: в Минсоцполитики объяснили, почему так произошло

В Минсоцполитики подсчитали, что после масштабной проверки ВПЛ, около 140 тысяч из них потеряли свои выплаты. Так вышло, потому что они не подпадают необходимым критериям.

Почему многие переселенцы больше не получают помощь

После того, как Кабмин внес изменения в постановление, предусматривающие, что ВПЛ, которое более 30 дней находится за границей без уважительной причины, теряет свои выплаты – около 112 тысяч украинцев действительно их потеряли.

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Такие действия позволяют экономить 400 миллионов гривен для бюджета ежемесячно.

В настоящее время верификация происходит постоянно. Каждый месяц проверяют и лиц, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Таких было более 12 000. Еще 9 500 были обнаружены умершими, и еще у 9 800 было сдвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах.

Она добавила, что еще 250 человек совершили финансовые операции на сумму более 100 000 гривен. Еще 80 купили на аналогичную сумму недвижимость.

Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 миллиона гривен,

– объяснила Жолнович.

Кому теперь отменяют выплаты

В Минсоцполитике уже давно отмечали, что средства для ВПЛ должны предоставляться только малообеспеченным лицам. Так что не получат помощь: