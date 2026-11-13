Повреждения и разрушения во многих областях: Корецкий назвал главную цель России этой ночью

Враг предпринял очередную попытку погрузить украинские города в полную темноту, нанося прицельные удары по критически важной инфраструктуре. На этот раз главной целью оккупантов стали высоковольтные подстанции.

Что произошло в энергетике Украины

Повреждения и разрушения зафиксированы сразу в девяти областях Украины, о чем сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Энергетики уже работают на местах, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

Этой ночью Россия вновь нанесла удары по энергетике. Главная цель – высоковольтные подстанции. Повреждения и разрушения зафиксированы в девяти областях,

– написал Корецкий.

Премьер поблагодарил спасателей, энергетиков, полицейских и медиков, которые с ночи работают на местах.

Что известно о предыдущих ударах по инфраструктуре

Напомним, 7 ноября Россия нанесла массированные удары по Киевской области, повредив подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами. Также были повреждены подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

А 10 ноября враг совершил атаку на 10 областей, в частности, под ударом оказались пять больших энергетических подстанций в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях.