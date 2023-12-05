Россия нанесла Украине экологический ущерб на почти 10 миллиардов долларов

Инициатива по учету выбросов парниковых газов от войны совместно с Министерством окружающей среды посчитали выбросы парниковых газов за 18 месяцев полномасштабного вторжения. Оказалось, что они превышают выбросы неких индустриализированных государств.

Количество выбросов и климатические убытки

Ущерб, который Россия нанесла украинской экологии за время полномасштабной войны, оценивают в 9,6 миллиарда долларов. Совокупно страна-агрессор могла вызвать до 150 миллионов тонн дополнительных выбросов парниковых газов в атмосферу.

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Экоактивисты отмечают, что климатические убытки обычно не учитывают во время войны, однако, они имеют глобальные последствия:

Евгения Засядько Руководитель отдела зеленых инвестиций ГО "Экодия" Во время климатических переговоров (СОР) важно, чтобы стороны признавали ответственность агрессора за ущерб, причиненный климату в ходе войны, и потребность компенсации этого ущерба. Ответственность — это один из факторов, который должен предотвратить новые убытки и развязывание новых войн.

Последствия боевых действий для экологии

Исследователи говорят, что влияние войны на климат усиливается с каждым днем из-за боевых действий, пожаров, потерь запасов углерода, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных воздействий, включая гибридные военные тактики.

Вот несколько примеров таких убытков:

Выбросы от боевых действий, в частности, потребление горючего , оценивают в 37 миллионов тонн СО2е.

, оценивают в 37 миллионов тонн СО2е. Еще 22,2 миллиона тонн вызваны пожарами — их количество выросло в 36 раз в течение первого года полномасштабной войны по сравнению с 12 месяцами до вторжения.

— их количество выросло в 36 раз в течение первого года полномасштабной войны по сравнению с 12 месяцами до вторжения. Крупнейший источник выбросов, связанных с войной — потенциальные выбросы от послевоенного восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры. По прогнозам, они составят 57 миллионов тонн СО2е. Эти выбросы можно сократить на 30% или даже на 50%, если стимулировать низкоуглеродное восстановление.

Возмещать должна Россия

Компенсировать ущерб от нанесенного климатического ущерба должна страна-агрессор. Однако в международном регулировании нет определенной системы, как обязать ее к возмещению.

Леннард де Клерк Эксперт по вопросам выбросов, связанных с войной Это не означает, что Россию невозможно привлечь к ответственности. Украина вместе с международными союзниками формирует Международный компенсационный механизм для финансирования восстановления. Мы убеждены, что ущерб, причиненный климату, должен быть частью этого механизма и реестра причиненного ущерба, разрабатываемого под эгидой Совета Европы.

Если Россия компенсирует убытки, то самым очевидным способом использования средств эксперты видят восстановление уничтоженных лесов и другие действия, направленные на поглощение выбросов из атмосферы.