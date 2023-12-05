Миллионы рублей на счетах

По данным НБУ, на счетах украинцев остаются внушительные суммы российских и белорусских рублей. Динамика последних лет свидетельствует о том, что пока бизнес постепенно отказывался от валюты страны-агрессора, физлица ее наоборот накопили.

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К примеру, в 2021 году Нацбанк зафиксировал следующие остатки на счетах:

российские рубли : юрлица — эквивалент 2 440 миллионов гривен, физлица — 149 миллионов гривен;

: юрлица — эквивалент 2 440 миллионов гривен, физлица — 149 миллионов гривен; белорусские рубли : юрлица — эквивалент 3 миллиона гривен, физлица - 5 гривен.

А в начале полномасштабного вторжения остатки немного уменьшились:

российские рубли : юрлица — эквивалент 1 854 миллиона гривен, физлица — 130 миллионов гривен;

: юрлица — эквивалент 1 854 миллиона гривен, физлица — 130 миллионов гривен; белорусские рубли : юрлица — эквивалент 1 миллион гривен, физлица — 45 гривен.

В конце ноября 2023 года на счетах физлиц рублей стало больше, тогда как у бизнеса наоборот:

российские рубли : юрлица — эквивалент 1 742 миллиона гривен, физлица — 141 миллион гривен;

: юрлица — эквивалент 1 742 миллиона гривен, физлица — 141 миллион гривен; белорусские рубли : юрлица — эквивалент 2 миллиона гривен, физлица — 55 гривен.

Как обменять валюту

Возможность обмена российской и белорусской валюты предусмотрена в новом законопроекте №9422, который еще должен подписать президент. В ходе предварительного рассмотрения в документ добавили новые правила обращения с российскими и белорусскими рублями. С начала полномасштабного вторжения подобные операции были запрещены в Украине.

Важно! Главное условие для банков — обменивать средства только через банки России и Беларуси, которые не подпадают под санкции. Каждый клиент может произвести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления.

Это нововведение касается только наличных счетов. А вот с наличными ситуация сложнее, потому что ни бизнес, ни рядовые граждане не смогут внести эти наличные на счет для дальнейшего обмена.

Кроме того, неизвестно, какие из украинских банков смогут провести такой обмен, так как многие из них закрыли свои счета в России и Беларуси.

Почему у украинцев сохранились счета в рублях

В НБУ объясняют, что пик использования российских рублей во внешнеторговых расчетах пришелся на 2010-2013 годы. Ведь именно в тот период росли объемы двусторонней торговли. тогда доля России во внешнеторговом обороте Украины возросла до около 30%.

Кроме того, в контексте пророссийской позиции тогдашнее руководство Украины рассматривало Россию как стратегического партнера и де-факто проводило политику сближения с Россией, несмотря на декларативное сохранение курса на евроинтеграцию,

– объясняет НБУ.

Среди других причин роста доли рубля в экспорте/импорте товаров и услуг: