Миллионы рублей на счетах
По данным НБУ, на счетах украинцев остаются внушительные суммы российских и белорусских рублей. Динамика последних лет свидетельствует о том, что пока бизнес постепенно отказывался от валюты страны-агрессора, физлица ее наоборот накопили.
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К примеру, в 2021 году Нацбанк зафиксировал следующие остатки на счетах:
- российские рубли : юрлица — эквивалент 2 440 миллионов гривен, физлица — 149 миллионов гривен;
- белорусские рубли : юрлица — эквивалент 3 миллиона гривен, физлица - 5 гривен.
А в начале полномасштабного вторжения остатки немного уменьшились:
- российские рубли : юрлица — эквивалент 1 854 миллиона гривен, физлица — 130 миллионов гривен;
- белорусские рубли : юрлица — эквивалент 1 миллион гривен, физлица — 45 гривен.
В конце ноября 2023 года на счетах физлиц рублей стало больше, тогда как у бизнеса наоборот:
- российские рубли : юрлица — эквивалент 1 742 миллиона гривен, физлица — 141 миллион гривен;
- белорусские рубли : юрлица — эквивалент 2 миллиона гривен, физлица — 55 гривен.
Как обменять валюту
Возможность обмена российской и белорусской валюты предусмотрена в новом законопроекте №9422, который еще должен подписать президент. В ходе предварительного рассмотрения в документ добавили новые правила обращения с российскими и белорусскими рублями. С начала полномасштабного вторжения подобные операции были запрещены в Украине.
Это нововведение касается только наличных счетов. А вот с наличными ситуация сложнее, потому что ни бизнес, ни рядовые граждане не смогут внести эти наличные на счет для дальнейшего обмена.
Кроме того, неизвестно, какие из украинских банков смогут провести такой обмен, так как многие из них закрыли свои счета в России и Беларуси.
Почему у украинцев сохранились счета в рублях
В НБУ объясняют, что пик использования российских рублей во внешнеторговых расчетах пришелся на 2010-2013 годы. Ведь именно в тот период росли объемы двусторонней торговли. тогда доля России во внешнеторговом обороте Украины возросла до около 30%.
Кроме того, в контексте пророссийской позиции тогдашнее руководство Украины рассматривало Россию как стратегического партнера и де-факто проводило политику сближения с Россией, несмотря на декларативное сохранение курса на евроинтеграцию,
– объясняет НБУ.
Среди других причин роста доли рубля в экспорте/импорте товаров и услуг:
- отдых россиян в Крыму и других украинских курортах на Черном и Азовском морях;
- наращивание поставок в Россию продукции металлургии, тяжелого машиностроения, электрооборудования и промышленного оборудования;
- рост цен на ключевые товары украинского экспорта, в частности, продукцию ГМК;
- частичный переход на оплату российского газа в рублях в конце 2011;
- углубление коммерческого сотрудничества между российскими и российскими предприятиями с возможным переходом на оплату части импортных поставок в рублях;
- активизации трудовой миграции украинцев в Россию и учета импорта услуг.