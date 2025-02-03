Время не ждет: до какого числа можно получить тысячу Зеленского
1 декабря 2024 года в Украине началась программа "Зимней еПоддержки". В ее рамках каждый желающий гражданин может получить помощь в размере тысячи гривен.
Сколько осталось времени для оформления тысячи Зеленского
Однако время на возможность подачи заявки постепенно заканчивается, передает 24 канал со ссылкой на Дію.
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Так заявки на тысячу Зеленского принимаются до 28 февраля 2025 года. В то же время потратить средства возможно по 31 декабря 2025 года.
Важно! Никаких налогов на полученную 1 000 гривен начисляться не будет, также получение помощи не влияет на размер субсидии.
Кто может получить деньги от государства
В Дії напомнили, что помощь назначена не только взрослым, но и детям независимо от их возраста. Оформить выплату на несовершеннолетних может один из родителей может заказать выплату на свой счет через Дию.
В то же время законные опекуны несовершеннолетних могут подать заявку через банк-партнер программы. Также это могут сделать:
- человек, который не имеет идентификационного кода (РНОКПП);
- лицо, старше 65 лет и не пользуется Дією.
Обратите внимание! Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут через нее получить и тысячу Зеленского.