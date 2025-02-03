Время не ждет: до какого числа можно получить тысячу Зеленского

1 декабря 2024 года в Украине началась программа "Зимней еПоддержки". В ее рамках каждый желающий гражданин может получить помощь в размере тысячи гривен.

Сколько осталось времени для оформления тысячи Зеленского

Однако время на возможность подачи заявки постепенно заканчивается, передает 24 канал со ссылкой на Дію.

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Так заявки на тысячу Зеленского принимаются до 28 февраля 2025 года. В то же время потратить средства возможно по 31 декабря 2025 года.

Важно! Никаких налогов на полученную 1 000 гривен начисляться не будет, также получение помощи не влияет на размер субсидии.

Кто может получить деньги от государства

В Дії напомнили, что помощь назначена не только взрослым, но и детям независимо от их возраста. Оформить выплату на несовершеннолетних может один из родителей может заказать выплату на свой счет через Дию.

В то же время законные опекуны несовершеннолетних могут подать заявку через банк-партнер программы. Также это могут сделать:

человек, который не имеет идентификационного кода (РНОКПП);

лицо, старше 65 лет и не пользуется Дією.

Обратите внимание! Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут через нее получить и тысячу Зеленского.