Экономика Новости экономики Рада приняла новый закон: в Украине будут контролировать транспорт для гуманитарной перевозки
18 сентября, 13:30
Рада приняла новый закон: в Украине будут контролировать транспорт для гуманитарной перевозки

Валерия Моргун
Основні тези
  • Верховная Рада приняла закон, регулирующий использование и передачу транспорта для гуманитарного реагирования.
  • Закон предусматривает ответственность за нецелевое использование транспорта и совершенствует нормы для прозрачного процесса ввоза и использования.

ВРУ приняла новый закон. Он устанавливает правила использования и передачи транспортных средств, которые ввезены в Украину для гуманитарного реагирования.

Что известно о новом законе?

В частности предусмотрена ответственность за нецелевое использование такого транспорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

Документом определено понятие:

  1. "гуманитарное реагирование";
  2. "гуманитарная организация";
  3. "верифицированная гуманитарная организация".

Более того, также предусмотрена ответственность за нецелевое использование транспорта, который должен служить исключительно для гуманитарных задач.

На сайте Совета объяснили, что в условиях военного положения Украина получает значительное количество благотворительной и гуманитарной помощи как от отечественных, так и от международных доноров. Она направляется на критические потребности:

  1. обеспечение деятельности предприятий критической инфраструктуры;
  2. перевозка пассажиров;
  3. проведение гуманитарной и медицинской эвакуации;
  4. мероприятия, непосредственно усиливающие обороноспособность страны.

Главная цель принятого закона – это создать правовые основания для оперативного обеспечения гуманитарных организаций транспортом, который необходим для выполнения их уставной деятельности в военное время. Это в частности касается:

  1. перевозки гуманитарной помощи;
  2. эвакуации раненых и гражданских лиц;
  3. поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

То есть таким образом законодательство будет регулировать ввоз, а также использование транспорта гуманитарной помощи. Так этот процесс станет более прозрачным.

Принятие такого закона позволит обеспечивать гуманитарные потребности в период военного положения качественнее и оперативнее. Не следует забывать и о том, что подобная инициатива изменит в лучшую сторону эффективность работы доноров и благотворительных организаций.

Обратите внимание! Для достижения этой задачи Закон совершенствует ряд норм Закона Украины "О гуманитарной помощи", делая процесс ввоза и использования транспорта более прозрачным и контролируемым.

Какие еще новые законы недавно приняла Рада?

  • 17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект закона о военном омбудсмене. Уже 18 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский.

  • Военный омбудсмен будет контролировать соблюдение прав военных и других военнообязанных во время сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в территориальной обороне или боевых действиях, а также лиц, привлеченных к движению сопротивления на ВОТ, а также правоохранителей, участвующих в боевых операциях. То есть основной целью омбудсмена будет выявлять нарушения прав, выяснять их причины и предлагать пути их устранения.