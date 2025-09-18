Рада приняла новый закон: в Украине будут контролировать транспорт для гуманитарной перевозки
- Верховная Рада приняла закон, регулирующий использование и передачу транспорта для гуманитарного реагирования.
- Закон предусматривает ответственность за нецелевое использование транспорта и совершенствует нормы для прозрачного процесса ввоза и использования.
ВРУ приняла новый закон. Он устанавливает правила использования и передачи транспортных средств, которые ввезены в Украину для гуманитарного реагирования.
Что известно о новом законе?
В частности предусмотрена ответственность за нецелевое использование такого транспорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.
Документом определено понятие:
- "гуманитарное реагирование";
- "гуманитарная организация";
- "верифицированная гуманитарная организация".
Более того, также предусмотрена ответственность за нецелевое использование транспорта, который должен служить исключительно для гуманитарных задач.
На сайте Совета объяснили, что в условиях военного положения Украина получает значительное количество благотворительной и гуманитарной помощи как от отечественных, так и от международных доноров. Она направляется на критические потребности:
- обеспечение деятельности предприятий критической инфраструктуры;
- перевозка пассажиров;
- проведение гуманитарной и медицинской эвакуации;
- мероприятия, непосредственно усиливающие обороноспособность страны.
Главная цель принятого закона – это создать правовые основания для оперативного обеспечения гуманитарных организаций транспортом, который необходим для выполнения их уставной деятельности в военное время. Это в частности касается:
- перевозки гуманитарной помощи;
- эвакуации раненых и гражданских лиц;
- поддержки работы объектов критической инфраструктуры.
То есть таким образом законодательство будет регулировать ввоз, а также использование транспорта гуманитарной помощи. Так этот процесс станет более прозрачным.
Принятие такого закона позволит обеспечивать гуманитарные потребности в период военного положения качественнее и оперативнее. Не следует забывать и о том, что подобная инициатива изменит в лучшую сторону эффективность работы доноров и благотворительных организаций.
Обратите внимание! Для достижения этой задачи Закон совершенствует ряд норм Закона Украины "О гуманитарной помощи", делая процесс ввоза и использования транспорта более прозрачным и контролируемым.
Какие еще новые законы недавно приняла Рада?
17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект закона о военном омбудсмене. Уже 18 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский.
Военный омбудсмен будет контролировать соблюдение прав военных и других военнообязанных во время сборов, членов добровольческих формирований территориальных общин в территориальной обороне или боевых действиях, а также лиц, привлеченных к движению сопротивления на ВОТ, а также правоохранителей, участвующих в боевых операциях. То есть основной целью омбудсмена будет выявлять нарушения прав, выяснять их причины и предлагать пути их устранения.