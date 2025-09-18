Рада ухвалила новий закон: в Україні контролюватимуть транспорт для гуманітарного перевезення
- Верховна Рада прийняла закон, що регулює використання та передачу транспорту для гуманітарного реагування.
- Закон передбачає відповідальність за нецільове використання транспорту та удосконалює норми для прозорішого процесу ввезення і використання.
ВРУ прийняла новий закон. Він встановлює правила використання та передачі транспортних засобів, які ввезені в Україну для гуманітарного реагування.
Що відомо про новий закон?
Зокрема передбачено відповідальність за нецільове використання такого транспорту, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.
Документом визначено поняття:
- "гуманітарне реагування";
- "гуманітарна організація";
- "верифікована гуманітарна організація".
Ба більше, також передбачена відповідальність за нецільове використання транспорту, що має служити виключно для гуманітарних завдань.
На сайті Ради пояснили, що в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги як від вітчизняних, так і від міжнародних донорів. Вона спрямовується на критичні потреби:
- забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури;
- перевезення пасажирів;
- проведення гуманітарної та медичної евакуації;
- заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.
Головна мета ухваленого закону – це створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, який необхідний для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Це зокрема стосується:
- перевезення гуманітарної допомоги;
- евакуації поранених і цивільних;
- підтримки роботи об’єктів критичної інфраструктури.
Тобто таким чином законодавство буде регулювати ввезення, а також використання транспорту гуманітарної допомоги. Так цей процес стане більш прозорим.
Ухвалення такого закону дозволить забезпечувати гуманітарні потреби у період воєнного стану якісніше та оперативніше. Не слід забувати й про те, що подібна ініціатива змінить у кращий бік ефективність роботи донорів і благодійних організацій.
Зверніть увагу! Для досягнення цього завдання Закон удосконалює низку норм Закону України "Про гуманітарну допомогу", роблячи процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.
Які ще нові закони нещодавно ухвалила Рада?
17 вересня Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про військового омбудсмена. Вже 18 вересня закон підписав президент Володимир Зеленський.
Військовий омбудсмен контролюватиме дотримання прав військових та інших військовозобов'язаних під час зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у територіальній обороні або бойових діях, а також осіб, залучених до руху опору на ТОТ, а також правоохоронців, які беруть участь у бойових операціях. Тобто основною метою омбудсмена буде виявляти порушення прав, з'ясовувати їх причини та пропонувати шляхи їх усунення.