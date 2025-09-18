Укр Рус
18 вересня, 13:30
Рада ухвалила новий закон: в Україні контролюватимуть транспорт для гуманітарного перевезення

Основні тези
  • Верховна Рада прийняла закон, що регулює використання та передачу транспорту для гуманітарного реагування.
  • Закон передбачає відповідальність за нецільове використання транспорту та удосконалює норми для прозорішого процесу ввезення і використання.

ВРУ прийняла новий закон. Він встановлює правила використання та передачі транспортних засобів, які ввезені в Україну для гуманітарного реагування.

Що відомо про новий закон?

Зокрема передбачено відповідальність за нецільове використання такого транспорту, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.

Документом визначено поняття:

  1. "гуманітарне реагування";
  2. "гуманітарна організація";
  3. "верифікована гуманітарна організація".

Ба більше, також передбачена відповідальність за нецільове використання транспорту, що має служити виключно для гуманітарних завдань.

На сайті Ради пояснили, що в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги як від вітчизняних, так і від міжнародних донорів. Вона спрямовується на критичні потреби:

  1. забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури;
  2. перевезення пасажирів;
  3. проведення гуманітарної та медичної евакуації;
  4. заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.

Головна мета ухваленого закону – це створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, який необхідний для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Це зокрема стосується:

  1. перевезення гуманітарної допомоги;
  2. евакуації поранених і цивільних;
  3. підтримки роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Тобто таким чином законодавство буде регулювати ввезення, а також використання транспорту гуманітарної допомоги. Так цей процес стане більш прозорим.

Ухвалення такого закону дозволить забезпечувати гуманітарні потреби у період воєнного стану якісніше та оперативніше. Не слід забувати й про те, що подібна ініціатива змінить у кращий бік ефективність роботи донорів і благодійних організацій.

Зверніть увагу! Для досягнення цього завдання Закон удосконалює низку норм Закону України "Про гуманітарну допомогу", роблячи процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.

Які ще нові закони нещодавно ухвалила Рада?

  • 17 вересня Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про військового омбудсмена. Вже 18 вересня закон підписав президент Володимир Зеленський.

  • Військовий омбудсмен контролюватиме дотримання прав військових та інших військовозобов'язаних під час зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у територіальній обороні або бойових діях, а також осіб, залучених до руху опору на ТОТ, а також правоохоронців, які беруть участь у бойових операціях. Тобто основною метою омбудсмена буде виявляти порушення прав, з'ясовувати їх причини та пропонувати шляхи їх усунення. 