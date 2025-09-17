Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію пленарного засідання Верховної Ради 17 вересня.

Як проголосувала Рада?

Так, "за" ратифікацію угоди з Великою Британією проголосувало 295 народних обранців.

Нагадаємо, законопроєкт щодо ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією внесли до Верховної Ради 2 серпня. Саму угоду уклали ще на початку цього року – 16 січня.

Що передбачає угода з Британією?

Угода передбачає, що Велика Британія щорічно надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно.

Окрім цього, Британія відіграватиме більшу роль у підготовці спеціалістів для української бойової авіації та сприятиме постачанню літаків НАТО.

Ще планується глибша співпраця у сфері далекобійної зброї, морської безпеки, ШІ, культури, економіки, освіти, інвестиції в українські дрони і артилерію.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зазначив, що ця угода означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності. Для Британії – це зміцнення позицій у Східній Європі й нові ринки. А для світу це приклад, як можна підтримати країну, яка стала жертвою агресії.

"Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще – дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй,

– наголосив він.

Що відомо про угоду України та Британії / фото Залужного

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зауважив, що ця угода показує, що Велика Британія зацікавлена в нас не менше, ніж ми зацікавлені у Великій Британії. Одним з важливих її аспектів є сигнал як ворогам, так і партнерам України, що Україна не залишиться наодинці. Ця угода може стати сигналом до укладання інших подібних партнерів і допоможе створити союзи, які не суперечать інтеграції до ЄС та НАТО.