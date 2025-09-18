Що відомо про новий закон?

Зокрема передбачено відповідальність за нецільове використання такого транспорту, пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.

Документом визначено поняття:

"гуманітарне реагування"; "гуманітарна організація"; "верифікована гуманітарна організація".

Ба більше, також передбачена відповідальність за нецільове використання транспорту, що має служити виключно для гуманітарних завдань.

На сайті Ради пояснили, що в умовах воєнного стану Україна отримує значну кількість благодійної та гуманітарної допомоги як від вітчизняних, так і від міжнародних донорів. Вона спрямовується на критичні потреби:

забезпечення діяльності підприємств критичної інфраструктури; перевезення пасажирів; проведення гуманітарної та медичної евакуації; заходи, що безпосередньо підсилюють обороноздатність країни.

Головна мета ухваленого закону – це створити правові підстави для оперативного забезпечення гуманітарних організацій транспортом, який необхідний для виконання їхньої статутної діяльності у воєнний час. Це зокрема стосується:

перевезення гуманітарної допомоги; евакуації поранених і цивільних; підтримки роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Тобто таким чином законодавство буде регулювати ввезення, а також використання транспорту гуманітарної допомоги. Так цей процес стане більш прозорим.

Ухвалення такого закону дозволить забезпечувати гуманітарні потреби у період воєнного стану якісніше та оперативніше. Не слід забувати й про те, що подібна ініціатива змінить у кращий бік ефективність роботи донорів і благодійних організацій.

Зверніть увагу! Для досягнення цього завдання Закон удосконалює низку норм Закону України "Про гуманітарну допомогу", роблячи процес ввезення та використання транспорту більш прозорим і контрольованим.

