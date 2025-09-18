Что известно о новом законе?

В частности предусмотрена ответственность за нецелевое использование такого транспорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

Читайте также Заседания Верховной Рады снова показывают вживую: где их смотреть

Документом определено понятие:

"гуманитарное реагирование"; "гуманитарная организация"; "верифицированная гуманитарная организация".

Более того, также предусмотрена ответственность за нецелевое использование транспорта, который должен служить исключительно для гуманитарных задач.

На сайте Совета объяснили, что в условиях военного положения Украина получает значительное количество благотворительной и гуманитарной помощи как от отечественных, так и от международных доноров. Она направляется на критические потребности:

обеспечение деятельности предприятий критической инфраструктуры; перевозка пассажиров; проведение гуманитарной и медицинской эвакуации; мероприятия, непосредственно усиливающие обороноспособность страны.

Главная цель принятого закона – это создать правовые основания для оперативного обеспечения гуманитарных организаций транспортом, который необходим для выполнения их уставной деятельности в военное время. Это в частности касается:

перевозки гуманитарной помощи; эвакуации раненых и гражданских лиц; поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

То есть таким образом законодательство будет регулировать ввоз, а также использование транспорта гуманитарной помощи. Так этот процесс станет более прозрачным.

Принятие такого закона позволит обеспечивать гуманитарные потребности в период военного положения качественнее и оперативнее. Не следует забывать и о том, что подобная инициатива изменит в лучшую сторону эффективность работы доноров и благотворительных организаций.

Обратите внимание! Для достижения этой задачи Закон совершенствует ряд норм Закона Украины "О гуманитарной помощи", делая процесс ввоза и использования транспорта более прозрачным и контролируемым.

Какие еще новые законы недавно приняла Рада?