Миллиард долларов на соцвыплаты: Всемирный банк утвердил проект помощи Украине

Проект INSPIRE предусматривает финансирование социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины. Об утверждении программы поддержки сообщил Всемирный банк.

Проект INSPIRE ("Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности") финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов.

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Малообеспеченным семьям необходима надлежащая поддержка для преодоления вызовов, вызванных войной, и предотвращения дальнейшего ухудшения жизненных обстоятельств,

– говорится в сообщении.

Деньги выделяются из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

Что предполагает пакет помощи

Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России в Украину.

Ожидается, что данный проект охватит почти 10 миллионов украинцев во время наибольших потребностей. Он усилит способность Правительства Украины оказывать социальную поддержку бедным и уязвимым слоям населения в критическое время, когда приближается зима и миллионы украинцев нуждаются в дополнительной помощи для оплаты счетов и обогрева своих жилищ.

– сказал Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Проект будет направлен на социальную поддержку: