Проєкт INSPIRE ("Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності") фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 мільярда доларів.

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Малозабезпеченим сім’ям необхідна належна підтримка для подолання викликів, спричинених війною, та уникнення подальшого погіршення життєвих обставин,

– йдеться в повідомленні.

Гроші виділяються із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Що передбачає пакет допомоги

Проєкт забезпечить фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, які постраждали від руйнівних наслідків вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що даний проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у час найбільших для них потреб. Він посилить спроможність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення у критичний час, коли наближається зима і мільйони українців потребують додаткової допомоги для оплати рахунків та обігріву своїх осель,

– сказав Аруп Банерджі, Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Проєкт буде спрямований на соціальну підтримку: