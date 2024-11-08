Всемирный банк анонсировал новый пакет поддержки для Украины на 750 миллионов долларов, –Шмыгаль

Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 миллионов долларов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Дениса Шмыгаля. Соответствующую информацию глава правительства обнародовал в пятницу, 8 ноября.

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Всемирный банк объявил о пакете поддержки

Премьер-министр отметил, что деньги предоставят в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), который направлен на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого Правительством Японии.

По словам Шмыгаля, реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Он отметил, что реформы в рамках проекта направлены на повышение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.

"Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия", – написал премьер.