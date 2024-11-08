Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Дениса Шмигаля. Відповідну інформацію глава уряду оприлюднив у п'ятницю, 8 листопада.

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Світовий банк оголосив про пакет підтримки

Прем'єр-міністр зазначив, що гроші нададуть в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

За словами Шмигаля, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Він зазначив, що реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У випадку потреби фінансування може бути збільшене.

"Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія", – написав прем'єр.