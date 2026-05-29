Намерения Армении вступить в ЕС раздражают россиян – Кремль уже принимает меры

Недавно Армения объявила о своем намерении двигаться к членству в ЕС. И хотя этот процесс может растянуться на многие годы, он уже вызвал недовольство в Кремле. Владимир Путин даже провел параллели со стремлением Украины присоединиться к блоку накануне полномасштабного вторжения.

Как россияне хотят помешать Армении

На фоне роста напряжения уже в пятницу, 29 мая, состоится саммит Евразийского экономического союза. К нему присоединятся российский диктатор, лидеры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, тогда как армянский премьер-министр Никол Пашинян пропустит встречу из-за якобы предвыборной кампании, передает Bloomberg.

Интересно, что в Кремле не скрывают своего беспокойства из-за сближения Еревана с европейцами. Накануне саммита в Астане пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "сложилась сложная ситуация", а вопрос отношений между странами станет темой для переговоров.

Поэтому Россия, которая остается крупнейшим торговым партнером Армении, уже угрожает ей экономическими санкциями.

Например, этом месяце Москва приостановила импорт цветов, минеральной воды, вина и коньяка, объяснив это якобы нарушением фитосанитарных норм. Позже ограничения распространили также на томаты, огурцы, перец и клубнику.

Кроме того, МИД страны-агрессора предупредило, что может пересмотреть соглашения о поставках газа, топлива и необработанных алмазов, тогда как выход Армении из ЕАЭС изменит для нее цены на российский газ – с льготных на значительно более высокие рыночные.

Бота Илияс, аналитик по вопросам геополитики и рисков в лондонской компании Schillings Москва явно использует так называемый торговый форум как геополитический ультиматум: отвернитесь от России – и вы почувствуете последствия. Осуществление давления именно сейчас, накануне выборов в Армении (парламентские выборы, которые состоятся 7 июня – 24 Канал), является для Москвы также способом заставить Пашиняна заплатить за его сближение с Западом.

Ранее Владимир Путин предупреждал, что Армения не сможет одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС. В свою очередь в Ереване заявили, что осознают несовместимость участия в обоих объединениях и примут решение, когда наступит подходящий момент.

Несмотря на это, россияне уже начали поднимать вопрос дальнейшего участия кавказской страны в евразийском союзе, хотя механизма для исключения из объединения пока фактически нет.

Как Армения еще "разозлила" Кремль