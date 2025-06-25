Почти как война в Украине: сколько миру будет стоить вторжение России в страны Балтии

Сегодня Россия вряд ли способна вести масштабную войну в Европе. Однако российские генералы и высокопоставленные чиновники не раз заявляли, что имперские амбиции Кремля не ограничиваются только Украиной.

Сколько потеряет мировая экономика от вторжения России

Генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Россия может напасть на страны Альянса в течение 5 следующих лет. В таком сценарии наиболее уязвимыми остаются Эстония, Латвия и Литва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Хотя доля стран Балтии в европейской экономике невелика, стратегически они имеют ключевое значение,

– отмечает издание.

По оценкам Bloomberg Economics, даже начальная фаза такой войны будет означать значительные человеческие и экономические потери:

Прямые убытки от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за сокращения поставок из России и паника на финансовых рынках могут уменьшить мировой ВВП на 1,3%, или 1,5 триллиона долларов в первый год.

Мировая экономика может потерять почти столько, сколько в первый год полномасштабного вторжения России в Украину (1,5% ВВП).

Важно! Эстония, Литва и Латвия потеряют за ирк 43% своей экономики – это эквивалентно падению производства на оккупированных Россией украинских территориях.

Как пострадают страны Европы от вторжения

Потери могли бы быть еще большими, если бы война с Балтии перекинулась на другие страны Европы.

Финляндия, Швеция, Польша и Германия, если бы вступили в войну, потеряли бы меньше, чем страны Балтии, но все равно ощутимо, из-за ракетных ударов.

ВВП ЕС в целом сократился бы на 1,2% за год, а государственный долг рос бы еще более быстрыми темпами.

Великобритания, которая географически дальше от фронта, потеряла бы 0,2% ВВП.

Стоит знать! Зато российская экономика понесла бы потери лишь в размере 1% от своего ВВП, ведь действующие санкции уже частично изолировали Россию от мира, а рост расходов на оборону создало бы иллюзию экономического "оздоровления".