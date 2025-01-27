Введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов, – Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины в понедельник, 27 января, подчеркнули, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

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Указывается, что Министерство социальной политики разработало комплексную реформу пенсионного обеспечения. В ведомстве добавили, что соответствующие законопроекты подали на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

Цель реформы – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию,

– отметили в Минсоцполитики.

Там отметили, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа.

Важно: это НЕ приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков. Ведь: взносы работодателя и гражданина не увеличатся, и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ,

– отметили там.

В Минсоцполитики добавили, что по собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

"Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", – резюмировали в ведомстве.