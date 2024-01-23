Венгрия выступает за полный запрет: возможно ли введение налога на украинское зерно

Сегодня в Брюсселе проходит Совет по сельскому хозяйству ЕС, министры обсуждают продолжение беспошлинного режима с Украиной. В то же время параллельно обдумывают введение санкций на продовольственные товары России.

Мнения министров разделились – соседние страны требуют ввести налог на украинское зерно, в то время, когда другие государства-члены хотят продолжить поддержку Киева. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Беспошлинный режим с Украиной должен остаться в силе

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии направили письмо в Еврокомиссию с запросом ввести налог на украинское зерно из-за несправедливого преимущества.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЕС отменил пошлины на украинские товары.

Аграрный министр Чехии Марек Выборный выступает за продолжение поддержки Украины. Он предполагает, что Комиссия продолжит беспошлинный режим с Украиной. Однако Выборный призывает Киев следовать таким же условиям торговли, которые придерживаются и другие государства-члены ЕС.

Мы должны говорить об одинаковых условиях торговли курятиной, например, или зерном. Для нас неприемлемо, чтобы Украина имела другие условия, чем другие страны-члены. Если мы достигнем таких же условий для Украины, как для страны-члена, тогда можно говорить о пролонгации (беспошлинного режима – 24 Канал),

– пояснил Выборный.

Он отметил, что под условиями подразумевает соблюдение стандартов ЕС относительно смесей, которыми кормят цыплят во время выращивания.

В то же время Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя говорит, что важно сохранять торговлю с Украиной открытой. По ее словам, "поступления от экспорта нужны Украине", а также это важно и для тех стран, которые ждут зерно.

Мы должны понимать, что на самом деле это какая-то безобразная игра, которую Россия сейчас играет с продовольствием, потому что она не поддерживает Черноморскую конвенцию, и это причина по которой украинское зерно заблокировано,

– сказала Эссайя.

Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес говорит, что его государство заинтересовано в экспорте украинской кукурузы и подсолнечника. Он говорит, что вопрос экспорта сейчас является политическим.

Прежде всего мы заинтересованы в том, что первой причиной этих мероприятий является поддержка Украины. Украина борется за свою свободу, которая является нашей свободой, и мы не должны ослаблять эту поддержку. Это коммерческий вопрос также имеет и политический подтекст, и проблема, которая у нас есть, связана с закрытием выхода через Черное море, то есть Россия использует пищу как оружие войны,

– сказал Пучадес.

Венгрия хочет полного запрета зерна

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии не поддерживает введение квот и таможенных тарифов на украинское зерно. У Будапешта еще более сильная позиция – сохранить запрет на импорт украинского зерна и некоторой сельскохозяйственной продукции в Венгрию.

Мы хотели бы сохранить эту меру. Мы хотим защитить свой рынок. Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, которое должно было обеспечить транзит украинского зерна. Но вопреки первоначальному соглашению, украинское зерно распространилось на центральноевропейских рынках, что разрушило сельскохозяйственные рынки в странах Центральной Европы,

– сказал Сийярто.

Он добавил, что Будапешт выступает за транзит украинского зерна и венгерское правительство инвестировало в транзит, чтобы продукция могла идти в те регионы, которые действительно в ней нуждаются.

Еврокомиссия ищет решение, но хочет учесть беспокойство государств-членов

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по экономическим вопросам отметил, что сейчас ЕК работает над продлением беспошлинного режима с Украиной еще на год – до июня 2025 года. Он говорит, что Еврокомиссия вскоре представит предложение по этому поводу.

В Брюсселе хотят предоставить гарантии безопасности соседним странам, которые имеют самую высокую уязвимость к украинскому зерну.

Мы должны учитывать чувствительность сельскохозяйственных секторов, особенно в соседних странах, которые больше всего пострадали. Поэтому мы ищем лучшие способы сделать это, включая возможность иметь гарантии не только в случае беспокойств на рынке ЕС в целом, но и в случае беспокойств в одном государстве-члене или нескольких,

– сказал он.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что влияние Украины на сельскохозяйственные продукты является неравномерным по всему Евросоюзу. Прежде всего влияние испытывают соседние страны. Домбровскис добавил, что уже обсудил этот вопрос с министрами сельского хозяйства Польши и Венгрии.

Реформирование САП

На вопросы корреспондентки 24 Канала, будут ли министры обсуждать реформу общей аграрной политики в свете расширения, Выборный заявил, что ЕС еще "в шаге от этого". По его словам, прежде чем говорить о реформе, министры должны увидеть анализ потенциального влияния Украины на САП после вступления в ЕС.

Мы должны увидеть анализ и, какое влияние будет иметь вступление Украины на наших фермеров. Тогда мы можем говорить о потенциальной реформе САП,

– сказал министр.

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя сказала, что учитывая действующую Единую аграрную политику расширение ЕС и вступление Украины и Молдовы станет "большим вызовом".

Единая аграрная политика является одной из важнейших и затратных сфер деятельности Евросоюза, на которой теряют 40% из бюджета Евросоюза.

Европейские фермеры получают дотации из этого бюджета за 1 гектар земли. Соответственно после присоединения Украина может стать крупнейшим потребителем этой фермерской помощи. Поэтому в Брюсселе выступают за дальнейшую реформу САП.

Санкции против российского зерна

ЕС рассматривает возможность введения санкций на российскую сельскохозяйственную продукцию. Министр аграрной политики Латвии Армандс Краузе заявил, что импорт российских зерновых и продовольственных продуктов в Евросоюз спонсирует военную машину России. Кроме того, принять новые меры ограничения необходимо и из-за отсутствия санкций со стороны Евросоюза.

Когда Россия в 2014 году ввела эмбарго на продукты питания из Евросоюза, мы не наложили никаких ответных санкций. Но сейчас импорт (из России – 24 Канал) растет. Возможно, зерно даже воруется из Украины, мы не знаем, откуда оно поступает,

– сказал Краузе накануне заседания.

Латвийский министр отметил, что ежегодно ЕС импортирует из России зерновые культуры на сумму в 2,2 миллиарда евро. В целом за импорт продовольственных товаров Москва получает около трех миллиардов евро от Евросоюза.

Напротив, Краузе предлагает заменить санкционные товары продукцией из Украины.

Мы можем купить все продукты питания в Украине, которые мы импортируем из России и это даст возможность помочь правительству Украины финансировать эту войну против российской агрессии,

– отметил он.

Также Министр аграрной политики Латвии добавил, что латвийцы против импорта российских товаров в Европу. В частности это касается подсолнечного масла и других зерновых изделий.