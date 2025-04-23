ЕС рассматривает введение запрета на новые контракты по российскому газу

Европейская комиссия рассматривает возможность введения нового законодательства. Оно запретит компаниям в ЕС заключать новые контракты на российские ископаемые виды топлива.

ЕС стремится ввести запрет на контракты по газу из России

Также разрабатываются юридические механизмы, которые позволили бы компаниям ЕС разрывать действующие контракты на поставку газа из России без наложения штрафов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Покупает у России и продает Европе: как Китай обошел США с природным газом, – NYT

Поскольку некоторые государства-члены ЕС обещают блокировать любые санкции против российского газа, Еврокомиссия взамен ищет другие инструменты, которые могли бы ускорить отказ Европы от зависимости от российской энергии. Ожидается, что 6 мая она представит "дорожную карту" с соответствующими вариантами.

Комиссия изучает возможности, в частности торговые меры ЕС, которые могли бы запретить европейским компаниям заключать новые соглашения на закупку российского топлива. Это ограничение призвано уменьшить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке,

– говорится в материале.

Хотя поставки трубопроводного газа из России резко сократились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, в прошлом году импорт российского СПГ в ЕС вырос. В 2024 году Россия обеспечивала 19% общего объема газа и СПГ и СПГ, который потреблял ЕС.

Reuters добавляет, что Комиссия также оценивает возможность предоставить компаниям юридическую основу для ссылки на форс-мажорные обстоятельства, чтобы иметь возможность выйти из российских газовых контрактов без уплаты штрафов.

В своих заявлениях Комиссия отмечает, что любые меры по сокращению импорта российской энергии должны:

нанести больший вред Москве, чем ЕС;

учитывать влияние на энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.

Обратите внимание! После публикации "дорожной карты" Комиссия планирует обсудить ее с государствами-членами ЕС и компаниями. Если будет принято решение об использовании любого из правовых инструментов, то Комиссия предложит соответствующее законодательство.