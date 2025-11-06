Когда введут пошлины на российскую нефть: в Еврокомиссии рассказали, работают ли над этим

После принятия 19 пакета санкций против России в Европе заговорили о наработках по новому 20 пакету. Кроме того, появилась информация и о пошлинах на российскую нефть, над вопросом которых сейчас работают.

Увеличит ли Еврокомиссия пошлины на российскую нефть?

Известно, что по словам представительницы Еврокомиссии Паулы Пиньо пошлины на российскую нефть планируют увеличить, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Известно, что морские поставки нефти из России резко сократились, поскольку последние санкции США заставили ключевых покупателей приостановить ее закупку.

Кроме того, часть нефти, которая вывозится, не доставляется на НПЗ, а остается на танкерах, которые используются как плавучие хранилища.

После того как США ввели блокировочные санкции против "Роснефти" и "Лукойла", 26 танкеров приняли на борт в российских портах 21,11 миллиона баррелей нефти, а вот неделей ранее 34 судна загрузили 26,41 миллиона баррелей.

Также четырехнедельный показатель сократился на 190 тысяч баррелей в сутки до 3,58 миллиона, что стало самым большим падением с января 2024 года.

Обратите внимание! Еще в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа работает над тем, чтобы ввести пошлины на импорт нефти из России для того, чтобы заставить Венгрию и Словакию перейти на закупку нероссийской нефти.

Что известно об ограничениях в отношении российской нефти?