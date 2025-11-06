Коли введуть мита на російську нафту: в Єврокомісії розповіли, чи працюють над цим

Після ухвалення 19 пакет санкцій проти Росії в Європі заговорили про напрацювання щодо нового 20 пакету. Крім того, з'явилася інформація й щодо мит на російську нафту, над питанням яких наразі працюють.

Чи збільшить Єврокомісія мита на російську нафту?

Наразі відомо, що за словами представниці Єврокомісії Паули Піньо мита на російську нафту планують збільшити, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Наразі відомо, що морські постачання нафти з Росії різко скоротилися, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців призупинити її закупівлю.

Крім того, частина нафти, яка вивозиться, не доставляється на НПЗ, а залишається на танкерах, які використовуються як плавучі сховища.

Після того як США ввели блокувальні санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу", 26 танкерів прийняли на борт у російських портах 21,11 мільйона барелів нафти, а от тижнем раніше 34 судна завантажили 26,41 мільйона барелів.

Також чотиритижневий показник скоротився на 190 тисяч барелів на добу до 3,58 мільйона, що стало найбільшим падінням із січня 2024 року.

Зверніть увагу! Ще у вересні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа працює над тим, щоб ввести мита на імпорт нафти з Росії для того, щоб змусити Угорщина та Словаччину перейти на закупівлю неросійської нафти.

Що відомо про обмеження щодо російської нафти?