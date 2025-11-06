Чи збільшить Єврокомісія мита на російську нафту?

Наразі відомо, що за словами представниці Єврокомісії Паули Піньо мита на російську нафту планують збільшити, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Наразі відомо, що морські постачання нафти з Росії різко скоротилися, оскільки останні санкції США змусили ключових покупців призупинити її закупівлю.

Крім того, частина нафти, яка вивозиться, не доставляється на НПЗ, а залишається на танкерах, які використовуються як плавучі сховища.

  • Після того як США ввели блокувальні санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу", 26 танкерів прийняли на борт у російських портах 21,11 мільйона барелів нафти, а от тижнем раніше 34 судна завантажили 26,41 мільйона барелів.
  • Також чотиритижневий показник скоротився на 190 тисяч барелів на добу до 3,58 мільйона, що стало найбільшим падінням із січня 2024 року.

Зверніть увагу! Ще у вересні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа працює над тим, щоб ввести мита на імпорт нафти з Росії для того, щоб змусити Угорщина та Словаччину перейти на закупівлю неросійської нафти.

Що відомо про обмеження щодо російської нафти?

  • Нагадуємо, що ЄС запровадив повну заборону на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів ще у 2022 році.

  • Крім того, у рамках 18-пакету санкцій стелю ціни на російську нафту, яка була встановлена на рівні 60 доларів за барель, опустили до 47,6 долара за барель.

  • Річ у тім, що ще раніше Дональд Трамп заявив, що США готові ввести жорсткі мита проти Росії, якщо вона не завершить війну проти України, але вимагає, щоб Європа приєдналася до цих заходів.