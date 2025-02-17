Экономика Украины замедлилась: какие отрасли притормозили больше всего

В Украине замедлился рост экономики – в январе 2025 года ВВП вырос лишь на 1,5% против 1,7% в декабре. Основной причиной стало снижение активности экспортеров.

Экономика Украины приостановилась

Украинская экономика притормозила из-за проблем в нескольких отраслях, в частности, в сельском хозяйстве, добывающей отрасли и транспорте, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Перерабатывающая промышленность, торговля и строительство продолжают демонстрировать положительные тенденции. А вот в сельском хозяйстве наблюдается спад из-за роста себестоимости животноводческой продукции.

Как сообщил первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев, экономика столкнулась с падением в добывающей отрасли и транспортном секторе, что вызвано остановкой шахт в Донецкой области и перебоями в электроснабжении из-за ракетных атак.

Алексей Соболев Первый заместитель Министра экономики Украины Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали: восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья.

Соболев добавил, что высокими также оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении.

Важно! По итогам 2024 года ВВП вырос на 3,6%, но НБУ снизил прогноз на 2025 год с 4,3% до 3,6% из-за потери производственных мощностей и последствия обстрелов.