Россия впереди Европы: Путин сделал новое заявление о своей экономике

Как рассказал Владимир Путин, российский ВВП якобы 2 года рос темпами, которые выше среднемировых. А ежегодно ВВП вообще растет более чем на 4% несмотря на все трудности.

У Путина рассказывают о рекордном росте ВВП России

Еще одним экономическим чудом от Владимира Путина, о котором он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме 2025, стало то, что за первые 4 месяца 2025 года ВВП России прибавило аж на 1,5% в годовом выражении, передает 24 Канал.

Читайте также Зеленский ввел санкции против компаний, производящих российские дроны

А еще, как оказалось, Россия занимает 4 место в мире по объему валового продукта, а в Европе – вообще первое.

Интересно! Если сравнить рост российского ВВП в первом квартале этого года (1,5% по словам Путина) с аналогичным периодом в 2024 году, где показатель был на уровне аж 5,4%, то они почему-то существенно отличаются, говорится в материале РБК-Украина.

Кроме того, президент России объяснил, что сырьевая составляющая в динамике российской экономики уже перестала быть определяющей.

Вклад сырьевой составляющей в экономику России уже не является определяющим,

– отмечает Путин.

Якобы это представление о российской экономике явно устаревшее. И добавил, что важнейшей задачей России на этот год является переход экономики страны к сбалансированному росту.