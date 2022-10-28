НБУ улучшил оценку падения ВВП: прогноз к 2024 году

В конце года спад ВВП в Украине, по прогнозам НБУ, составит 35,6%. Однако на следующие годы прогноз улучшится. Что будет с экономикой Украины и чего ждать в 2023 году, читайте в тексте.

Спад ВВП

В инфляционном отчете Нацбанка прогнозируется спад ВВП с октября по декабрь 2022 года на 35,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад составляет 35,6% против 34,4%.

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что валовой внутренний продукт (ВВП) – важный показатель развития экономики, показывающий, сколько товаров и услуг произведено в стране за год. Благодаря этому показателю можно измерить экономику в денежном выражении.

Однако новые оценки НБУ на период с октября по декабрь этого года и начала 2023 года несколько лучше, чем были в июле. Тогда Нацбанк ожидал спад экономики на 37,5% в конце года, а в начале следующего – на 19%.

В целом, весьпо прогнозам на 2022 год. А рост в следующем году составит 4%, а в 2024 году – 5,2%.

Номинальный ВВП (зависит от общего объема производства) в текущем году может сократиться до 4,75 триллиона гривен с 5,46 триллиона гривен в прошлом году. Однако благодаря высокой инфляции уже в 2023 году номинальный ВВП достигнет 6,175 триллиона гривен, а в 2024 году – 7,35 триллиона гривен.

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Какие существуют риски

Самым первым и самым сильным риском для прогноза Нацбанка является затягивание войны и ее эскалация, оценивая такую возможность от 25 до 50%.

Поэтому возможны усиления эмиграции и энергориски прохождения зимы.

Также прекращение транзита газа.

Кроме этого, сильным риском является разбалансирование государственных финансов – низкие ставки по облигациям, замораживание тарифов, сокращение международной помощи, более длительная эмиссия.

Именно поэтому Нацбанк надеется на продолжение международной финансовой поддержки. А именно:

в этом году – получили около 24,1 миллиарда долларов;

в 2023 году – 28 миллиардов долларов;

в 2024 году – 20 миллиардов долларов;

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