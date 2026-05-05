ВВП Украины "упал": что известно о состоянии украинской экономики

За первые три месяца 2026 года внутренний валовой продукт Украины уменьшился на 0,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом ВВП упал на 0,7%.

Что известно о состоянии ВВП Украины?

Информация о предыдущем и действующем квартале высчитывалась с учетом сезонного фактора, о чем сообщила Государственная служба статистики.

Итак, реальный ВВП в I квартале 2026 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7%;

а по сравнению с І кварталом 2025 года – на 0,5%.

Оперативная оценка ВВП базируется на предварительной статистической информации о реальных темпах роста (снижения) объемов производства по видам экономической деятельности,

– говорится в тексте.

Обратите внимание! Предварительные данные ВВП за I квартал 2026 года будут обнародованы только в июне 2026 года.

Известно, что в январе и феврале 2026 года ВВП уже сократился на 1,2%. Об этом ранее сообщал министр экономики Алексей Соболев во время заседания в Верховной Раде.

В частности 2025 год Украина завершила с экономическим ростом реального ВВП на уровне 1,8%. В то же время инфляцию зафиксировали в размере 8%.

Соболев тогда рассказал, что экономическая активность в начале 2026 года осталась сдержанной. Причиной стали последствия российских атак и нетипично холодная погода. А больше всего от этих факторов пострадали добывающая промышленность, металлургия, транспорт.

Кроме того, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,3%. Об этом говорится на сайте НБУ.

Но в течение постепенной нормализации условий функционирования экономики Украины и снижения геополитической напряженности ожидается ускорение роста реального ВВП – до 2,8–3,7%. Согласно прогнозу Национального банка Украины, это произойдет уже в 2027 – 2028 годах.

Заметьте! Этому прежде всего будут способствовать устойчивый потребительский спрос, оживление инвестиционной активности, восстановление энергосистемы, наращивание урожаев.

Что еще стоит знать об украинском ВВП?

В то же время Марко Рубио ранее говорил, что Украина имеет большой потенциал. По его мнению, с правильными экономическими шагами страна могла бы удвоить свой ВВП. Но в течение следующего десятилетия.

Рубио сообщил, что планирование послевоенного восстановления Украины происходит уже сейчас. Согласно его словам, это позволит начать реализацию планов сразу после завершения войны.

В то же время с начала вторжения в 2022 году, потери экономики Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оцениваются в 1,7 триллиона долларов и 0,6 триллиона долларов соответственно. Такую оценку предоставил KSE Institute.

Потери добавленной стоимости превышают довоенный ВВП Украины в 2021 году. Цифра больше него, более чем в три раза.