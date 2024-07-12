ВВП Украины в 2024 году вырос, однако риски для экономического роста остаются

В первом полугодии 2024 года ВВП Украины вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне рост составил 1,1% по сравнению с июнем предыдущего года.

ВВП растет, но есть риски

Согласно данным Минэкономики, основным фактором, повлиявшим на замедление темпов экономического роста, стали отключения электроэнергии из-за ее дефицита.

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Однако, экономическое восстановление продолжается благодаря высокому уровню адаптивности экономики к сложным условиям.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что несмотря на сложные условия, украинская экономика смогла продолжить рост.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Однако благодаря высокому уровню адаптивности к сложным условиям и опыта реагирования на такие вызовы, украинская экономика продолжила рост. Среди факторов, которые этому способствовали, также высокие темпы экспорта продукции горно-металлургического комплекса и раннее начало сбора урожая озимых культур.

Сельское хозяйство также демонстрировало существенный рост благодаря раннему началу сбора урожая, что позволило обработать большие площади и собрать больше урожая. ВВП также растет благодаря стабильной работе Украинского морского коридора и возможностям отдельных предприятий обеспечивать себе стабильный доступ к электроэнергии благодаря прямому импорту.

Министр добавила, что динамика роста экономики в первом полугодии 2024 года на уровне 4,1% соответствует обновленному правительственному прогнозу, по которому рост реального ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,5%.