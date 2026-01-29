Экономика растет, но есть нюанс: Нацбанк ухудшил прогноз по украинскому ВВП
- Нацбанк снизил прогноз роста реального ВВП на 2026 год до 1,8% из-за разрушения логистики и дефицита электроэнергии.
- Однако ожидается, что экономический рост ускорится до 3 – 4% в 2027 – 2028 годах.
В конце 2025 года экономика Украины оживилась – благодаря более активному сбору урожая и наращиванию бюджетных расходов. Однако Нацбанк все же несколько снизил оценку по реальному ВВП.
Каким будет рост ВВП в Украине?
На это повлияли разрушение логистики и больший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии. Детали рассказал на брифинге о решениях по монетарной политике глава НБУ Андрей Пышный в четверг, 29 января.
Смотрите также Рост ВВП и помощь партнеров: почему экономика Украины будет устойчивее российской в 2026 году
Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление украинской экономики. Однако осложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность.
Учитывая это реальный валовой внутренний продукт в 2026 году вырастет умеренно – на 1,8%,
– уточнили в Нацбанке.
Справка: по предыдущему прогнозу регулятора от октября, речь шла о росте реального ВВП Украины на 2%.
В дальнейшем ряд факторов будет способствовать ускорению экономического роста до около 3 – 4% в 2027 – 2028 годах, это:
- постепенное улучшение ситуации в энергосекторе;
- восстановление инфраструктуры;
- увеличение частных инвестиций.
К слову, инвестгруппа ICU прогнозировала рост реального ВВП в 2026 году на уровне 1,2%. Эксперты также подчеркивали вред российских атак для инфраструктуры, дефицит электроэнергии и трудности с экспортом морскими путями.
Какие еще произошли изменения в монетарной политике?
Напомним, 29 января впервые за полтора года Нацбанк снизил учетную ставку – с 15,5% до 15%. Это согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и поддержит экономику.
Также регулятор ухудшил прогнозы по инфляции, прежде всего из-за последствий российских обстрелов энергетики. По итогам 2026 года она снизится умеренно – до 7,5%.