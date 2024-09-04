Что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту
Некоторым пенсионерам предоставляется возможность выбора между оформлением пенсии по возрасту или по инвалидности. Выгодность того или иного вида пенсии зависит от индивидуальных обстоятельств, таких как: наличие инвалидности, уровня доходов до пенсии и страхового стажа.
Выбор пенсии по возрасту или по инвалидности
В Украине запрещено получать две пенсии одновременно. Поэтому лицо, которое имеет право на несколько видов выплат – может выбрать только один. Впрочем, за пенсионером все равно сохраняется право изменить вид своей пенсии. Таким образом, при выборе пенсионного обеспечения для лиц с инвалидностью I или II групп важно учитывать возраст и страховой стаж.
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Ведь выплаты на основе инвалидности I и II группы могут быть выгоднее, чем стандартная пенсия по возрасту. Однако для лиц с инвалидностью III группы лучше выбрать пенсию по возрасту, поскольку выплаты на основе инвалидности составят лишь 50% от стандартной пенсии.
Интересно! Большинство пенсионеров, а именно 26,14%, получают пенсию меньше чем 3 тысячи гривен. И только 12,48% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен выплат.