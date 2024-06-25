Доллар или евро: какую из валют лучше покупать
Американская и европейская валюты в Украине являются самыми популярными денежными единицами среди мировых. Однако существует несколько причин, которые определяют одну из этих валют выгоднее другой.
Что выгоднее покупать сейчас
Эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что Федеральная резервная система в этом году планирует снижение ставки, как и Европейский центральный банк.
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Разница заключается в том, что ФРС планирует только одно снижение, а ЕЦБ – несколько.Заметьте! Именно от уровня учетной ставки зависят проценты, под которые коммерческие банки предоставляют займы бизнесу и гражданам.
Считаю, что лучше покупать сейчас доллар, ведь ФРС сейчас планирует только одно снижение учетной ставки, тогда как ЕЦБ – 2 снижения.
Эксперт добавил, что евро, вероятно, будет ослабевать относительно доллара. Кроме того, сегодня американская экономика имеет "лучший вид", чем европейская.
Сколько стоит валюта в банках и обменниках
Сегодня, 25 июня, средний курс доллара в банках, по данным "Минфина", колеблется при покупке и продаже от 40,47 гривны до 40,90 гривны.
- Таким образом купить одну валюту придется за 40,90 гривны, а 100 долларов – за 4 090 гривен.
- По курсу евро, то покупка одной валюты составляет 44,07 гривны. Соответственно 100 евро будут стоить 4 407 гривен.
В обменниках пунктах ситуация, по данным finance.ua, выглядит так:
- Один доллар купить можно за 41 гривну, а уже 100 долларов – за 4 100 гривен,
- Евро стоит 44,25 гривны. Итак, 100 евро обойдется в 4 425 гривен.